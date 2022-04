Teure rohstoffe wegen ukraine-Krieg Tausche Kaffee gegen Öl - ungewöhnliche Aktion in Magdeburger Café

Mit einer ungewöhnlichen Idee will eine Café-Betreiberin in Magdeburg dem Mangel an Speiseöl begegnen. Sie rief bei Facebook eine Tauschaktion ins Leben. Wie die Leute darauf reagieren.