Der Umbau im City Carré Magdeburg nähert sich dem Ende: Mitte Oktober 2020 wird der neue Eingang von der Bahnhofseite geöffnet.

Magdeburg l Für rund 20 Millionen Euro baut das City Carré derzeit die Ladenzeile vom Eingang Bahnhofseite bis zum Atrium um. Der einst gerade Durchgang wird umverlegt und neu gestaltet. Der Umbau bringt einige Veränderungen bei den Geschäften mit sich. So wird der neue Eingangsbereich zu einer Gastromeile. Neben Burger King und Bingöl Grill siedeln sich dort Gastronomen mit asiatischer, indischer oder italienischer Küche an. „Bis auf eine Restfläche sind im neuen Gastrobereich alle Mietflächen belegt“, sagt Juliane Vatterott vom Centermanagement.

Umzüge und neue Mieter

Die Umbauarbeiten kommen gut voran, Mitte Oktober 2020 soll der neue Eingangsbereich wieder geöffnet werden. Alles fertig wird dann im neuen Gastrobereich aber noch nicht sein. Nach den Arbeiten an der neuen Mall schließen sich die Umbauten in den Geschäften an. Bis auf Burger King, der bereits am 31. Juli 2020 zunächst vom Bahnhofsvorplatz wieder öffnet, werden die anderen Geschäfte erst nach und nach eröffnen. „Bis zum Weihnachtsgeschäft wird aber alles fertig sein“, sagt Juliane Vatterott.

Derweil gibt es weitere Änderungen im Center. Aktuell laufen Umbauarbeiten für ein Fitnesscenter, das sich über zwei Etagen auf rund 2700 Quadratmetern an der Otto-von-Guericke-Straße neu im Center ansiedelt. Auch hier ist eine Eröffnung Mitte Oktober 2020 vorgesehen. Spielemax, das sich derzeit im Erdgeschoss auf einer Interimsfläche befindet, zieht wieder zurück ins erste Obergeschoss – auf eine neu ausgebaute Fläche von 1450 Quadratmeter. Wiedereröffnung soll Mitte September 2020 sein, so die Pläne. Als neuer Mieter wird zudem Woolworth eine zusätzliche Filiale zu ihrem Standort am Breiten Weg im City Carré eröffnen, kündigt die Centermanagerin an.

Bilder Derzeit wird in der Ladenzeile auf der Bahnhofseite noch kräftig gebaut. Mitte Oktober soll die Mall öffnen, die Läden dann nach und nach bis zum...



Den Bahnhofsvorplatz will das Center durch Außengastronomie und mehr Sitzplätze beleben. Aktuell sieht das Management aber noch Probleme, was Ordnung und...



Außengastronomie für Bahnhofsvorplatz

Mit dem Umbau setzt das City Carré auf mehr Einkaufs- und Aufenthaltsqualität und will für die Zeit gut aufgestellt sein, wenn der Tunnel fertig ist. Neben dem neuen Eingangsbereich will das Center auch den Außenbereich am Bahnhofsvorplatz sowie in der Kantstraße attraktiver gestalten. Geplant sind hier mehr Sitzmöglichkeiten durch Außengastronomie. Damit soll der Platz mehr belebt werden.

Allerdings sieht das Centermanagement hierbei noch Probleme, was aktuell Ordnung und Sauberkeit anbelangt. Hier werde Alkohol konsumiert und liege immer wieder Müll herum. „Hier muss eine Lösung mit der Stadt gefunden werden, damit ein attraktiveres Umfeld entstehen kann“, sagt Juliane Vatterott.

Verhandlungen mit Nachmietern

Für die Zukunft sieht Vatterott das Center gut aufgestellt. Die größten Ankermieter, Kaufland, Olymp&Hades und Wöhrl, bleiben langfristig im Center. Auch im Bürobereich sei man nahezu voll vermietet. Für die Flächen der Städtischen Werke Magdeburg (SWM), Mieterin der ersten Stunde, gibt es Verhandlungen mit potenziellen Nachmietern, die entweder die gesamte Fläche oder Teile mieten möchten, so Juliane Vatterott. Die SWM werden das Center verlassen, wenn ihr neuer Stammsitz im Blauen Bock fertig ist. Als einen neuen großen Mieter wird das City Carré zum Jahreswechsel die Autobahn GmbH begrüßen können. Derzeit laufen die Umbauarbeiten für die 45 Arbeitsplätze der Magdeburger Außenstelle der Bundesgesellschaft.

Kräftig investiert haben bereits die anderen großen Einkaufszentren der Stadt. Nach fast vier Jahren Umbau und Modernisierung konnte der Florapark im Jahr 2019 den Abschluss feiern. In der Zeit wurde die Ladenstraße komplett modernisiert, zuletzt etwa drei Millionen Euro in die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und die Gestaltung des Parks investiert. Auch der Außenbereich wurde neu gestaltet. Ebenfalls in die Modernisierung und den Umbau der Ladenstraße hatte im Vorfeld seines 20-jährigen Bestehens das Allee Center kräftig investiert. Auch hier wurde das Augenmerk auf mehr Einkaufsqualität und Kundenwünsche gelegt, dazu kam die Erweiterung der Restaurantmeile im Erdgeschoss. Genauso wie der Bördepark, der ebenso mit großflächigen Sitzbereichen, mehr Gastronomie und neuen Angeboten auf ein attraktives Einkaufserlebnis gesetzt hatte.