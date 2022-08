Ein grüner Sudenburg-Schriftzug nebst dem Wappen: So sehen die neuen Eingangsschilder für den Stadtteil aus, welche die IG Sudenburg hat anfertigen und montieren lassen.

Wie finde Sie die neuen Schilder, die an der Halberstädter Straße, am Fuchsberg hin zur Wiener Straße, im Bereich der Klinke an der Halberstädter Chaussee, an der Sudenburger Wuhne, in der Brenneckestraße und sogar am Südring hängen?