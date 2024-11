Magdeburg. - Neue Umleitungen und Sperrungen kommen auf die Autofahrer in Magdeburg zu, wie die Stadt mitteilt.

Demnach soll auf einem kurzen Abschnitt der Walther-Rathenau-Straße in Richtung Burg bis Freitag, 21. November, um 6 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Grund dafür seien Arbeiten der Stadtwerke an einem Schachtdeckel nach einer Havarie. Eine Umleitung sei deshalb zwischen dem Magdeburger Ring und der Einmündung zur Straße Am Krökentor an der Baustelle eingerichtet.

Lüttgen-Salbker-Weg in Magdeburg bis zum nächsten Jahr gesperrt

Ab 25. November soll außerdem der Lüttgen-Salbker-Weg im Bereich der Brücke über die Bahngleise für den Verkehr voll gesperrt werden. Grund sei eine Erneuerung des Überbaus als Provisorium für die nächsten Jahre.

Bis voraussichtlich 30. April soll der Verkehr über die Straßen Alt-Salbke, Alt Fermersleben, Friedrich-List-Straße, Gustav-Ricker-Straße, Ottersleber Chaussee und Ottersleber Straße umgeleitet werden. Anwohner könnten in den Lüttgen-Salbker-Weg und die Beyendorfer Straße bis zur Baustelle fahren, so die Stadtverwaltung weiter.

Während der Arbeiten werde daneben für Bahnreisende ein temporärer Weg eingerichtet, der von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden könne. Beim Wechsel des Überbaues sei die Überquerung nicht möglich.