Am 25. April 2023 feierten die Wassersportler beim Kanu-Klub Börde Trainingsauftakt auf der zum Anlass ausreichend mit Wasser gefüllten Alten Elbe. Aktuell ist der Elbpegel wieder stark gesunken. Große Sandflächen durchziehen den Flussarm am Wasserfall in Magdeburg Cracau.

Foto: Katja Mengewein