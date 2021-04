Unangenehme Gerüche am Magdeburger Westfriedhof stinken den Anwohnern

Magdeburg. Bereits seit 1923 ist das städtische Krematorium auf dem Westfriedhof untergebracht. Über 3600 Einäscherungen werden dort jährlich im Schnitt durchgeführt, heutzutage ein hochtechnisierter Prozess. Ist es trotzdem möglich, dass Gerüche von den Einäscherungen nach außen dringen können?

Ein Volksstimme-Leser, der ganz in der Nähe des Westfriedhofs wohnt, berichtete kürzlich davon, mehrfach einen unangenehmen, süßlichen Geruch wahrgenommen zu haben. Bei einem Spaziergang auf dem Friedhof ganz in der Nähe des Krematoriums war es besonders intensiv, sagt der Mann. „Was soll ich meinem Sohn erklären, was man dort riecht?“, fragt er. Er sei sich sicher, dass nur das Krematorium als Quelle des Geruchs infrage kommt. Möglicherweise habe es eine Fehlfunktion gegeben, vermutet er.

Nicht die erste Beschwerde

Es ist nicht das erste Mal, dass Anwohner im westlichen Stadtfeld diese Vermutung äußern. Bereits 20217 gab es eine entsprechende Beschwerde einer Anwohnerin. Damals wie heute versichert die Stadtverwaltung aber, dass es technisch nicht möglich sei, dass von dem Verbrennungsvorgang innerhalb des Krematoriums Gerüche nach außen dringen können. „In jüngster Zeit sind keine Fehler beim Betrieb der Anlage aufgetreten“, erklärt Rathaussprecher Michael Reif auf Volksstimme-Anfrage.

Das Krematorium verfüge über ein modernes, kontinuierlich gewartetes Filtersystem, das allen Anforderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes entspreche. Einmal im Jahr werde es einer Funktionsprüfung unterzogen. „Die Ergebnisse werden durch das Umweltamt als Aufsichtsbehörde geprüft“, erklärt Reif weiter.

Ein geschlossenes System

Es handele sich prinzipiell um ein geschlossenes System. „Das Entstehen von Gerüchen außerhalb davon wird durch eine Nachbehandlung des Rauchgases im Filtersystem verhindert“, sagt der Stadtsprecher.

Woher der beschriebene Geruch stattdessen kommen könnte, ist unbekannt. „Es gibt dort keine Geruchsquellen, die für die beschriebene Wahrnehmung verantwortlich gemacht werden könnten“, so Michael Reif.

Stadtgartenbetrieb ist Ansprechpartner

Wer Fragen zum Krematorium habe, könne sich direkt an den Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg unter Telefon 0391/73683 wenden, weist er hin.