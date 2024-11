Unbekannte haben am Wochenende in Magdeburg zwei Fahrzeuge gestohlen. Die Polizei hat sie zur Fahndung ausgesetzt.

Magdeburg. - In Magdeburg sind durch unbekannte Täter zwei Kraftfahrzeuge entwendet.

In Sudenburg stahlen die Täter in der Nacht vom 22. zum 23. November 2024 einen Transporter Fiat Ducato. In Neu Olvenstedt wurde in der Nacht vom 23. zum 24. November ein grauer Pkw Ford entwendet.

Beide Fahrzeuge konnten bisher nicht wieder aufgefunden werden.

Sie zur Fahndung ausgesetzt.