Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Eine witzige Werbebotschaft sollten sie sein, die aufblasbaren Tentakel, die seit einigen Tagen aus mehreren Fenstern eines Bürogebäudes an der Lüneburger Straße in Magdeburg ragten. In grellen Farben zogen sie die Blicke der Passanten und Autofahrer auf sich und erregten so erfolgreich Aufmerksamkeit für das dort ansässige Unternehmen, das Lagermöglichkeiten anbietet.