In Magdeburg werden zwei Autos gestohlen. Eines davon verunfallt in Polen bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Magdeburg l In Polen ist ein junger Mann gefasst wurden, der mit einem gestohlenen Transporter unterwegs war. Der Mercedes Sprinter war zuvor in Magdeburg in der Nacht zum 19. März 2019 entwendet worden. Die Polizei wollte den Mann an der polnischen Grenze kontrollieren. Bei der Verfolgungsjagd verunfallte der Transporter kurz hinter der Grenze. Am Steuer saß ein junger Pole. Er wurde gestellt und der polnischen Polizei übergeben.

Eine 32-jährige Frau aus Parchen (Jerichower Land) hatte am Montagabend gegen 17.30 Uhr ihren Renault Megane in Magdeburg in der Tessenowstraße ordnungsgemäß abgestellt und verschlossen. Als sie am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr wieder ihren Pkw nutzen wollte, stellte sie fest, dass Unbekannte ihr Fahrzeug entwendet hatten. Die 32-Jährige verständigte unmittelbar die Polizei. Die Strafanzeige wurde aufgenommen und das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben.

Ein weiteres Fahrzeug wurde in der gleichen Nacht aus der Berliner Chaussee entwendet. Das Firmenfahrzeug vom Typ Mercedes Sprinter stand verschlossen auf dem Parkplatz einer Pension, als unbekannte Täter diesen entwendeten. Der Diebstahl wurde gegen 6 Uhr polizeibekannt und der Mercedes unmittelbar zur Fahndung ausgeschrieben.

Noch während der Anzeigenaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde bekannt, dass der gestohlene Mercedes Sprinter an der polnischen Grenze gesichtet wurde und einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Im Rahmen der Nacheile durch die sächsische Polizei (Polizeirevier Weißwasser) verunfallte der Transporter jedoch kurz hinter der deutsch-polnischen Grenze. Der Täter, ein junger Mann aus Polen, konnte gestellt und der polnischen Polizei übergeben werden. Abschließende Angaben zur Höhe des Sachschadens stehen jedoch noch aus, teilte die Polizei Magdeburg am Mittwoch mit.