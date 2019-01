Ein Radfahrer wurde bei einem Unfall am Uniplatz in Magdeburg verletzt. Foto: Eroll Popova

Eine Autofahrerin hat am Uniplatz Magdeburg einen Radfahrer missachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Magdeburg l Ein Radfahrer hat sich bei einem Unfall am 16. Januar 2019 in Magdeburg die Schulter verletzt.

Der 64-Jährige war gegen 16.15 Uhr mit seinem Rad am Uniplatz in Richtung Walther-Rathenau-Straße unterwegs, als plötzlich eine Opelfahrerin in den Uniplatz einbog. Dabei missachtete die 52-Jährige laut Polizei die Vorfahrt des Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich an der Schulter.