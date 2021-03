Bei einem Unfall an einer Brücke in Magdeburg beseitigt die Feuerwehr ausgelaufenes Öl. Foto: Ivar Lüthe

Stau auf der Bundesstraße 1 in Magdeburg: An einer Brücke hat sich ein Lkw festgefahren. Die Ladung - ein Bagger - war zu hoch.

Magdeburg l Ein Lkw mit einem Bagger auf dem Auflieger hat sich am Mittwochvormittag an einer Eisenbahn-Brücke in Magdeburg an der B1 festgefahren. Der 34-jährige Fahrer war auf der Albert-Vater-Straße/Walther-Rathenau-Straße in Richtung Uniplatz unterwegs.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Arm des Baggers zu hoch ausgefahren. Bei dem Unfall sei eine Hydraulikleitung gerissen. Öl läuft aus.

Die rechte Fahrspur ist gesperrt. Seither staut sich der Verkehr Richtung Westen. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr.