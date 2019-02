Zu einem schweren Unfall ist es am 6. Februar 2019 in Magdeburg gekommen. In der Straße Am Busch war ein Mann gegen einen Baum gefahren. Foto: Tom Wunderlich

Nach einem Unfall musste die Magdeburger Feuerwehr einen Fahrer aus dem Auto befreien. Er war in der Straße Am Busch unterwegs.

Magdeburg l Ein Fahrzeug ist am Vormittag des 6. Februar 2019 in der Straße Am Busch im Magdeburger Stadtteil Reform von der Straße abgekommen und an einem Baum zum Stehen gekommen. Der Baum versperrte die Fahrertür, so dass der 79-jährige Fahrer in seinem Auto eingeschlossen war.

Da Verletzungen des Unfallopfers nicht ausgeschlossen werden konnten, holte die Feuerwehr in Abstimmung mit dem Rettungsdienst den Fahrer über die Rückbank des Fahrzeugs ins Freie. Die Einsatzstelle wurde für weitere Ermittlungen an die Polizei übergeben. Der Rentner bleibt vorläufig im Krankenhaus.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.