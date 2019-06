Ein Kleintransporter ist in Magdeburg von der Straße abgekommen und ins Gleichsbett der Straßenbahn gefahren.

Magdeburg l Eine 61-jährige Magdeburgerin befuhr am 3. Juni 2019 den in Magdeburg den Südring in Richtung Westring und beabsichtigte, in eine Parklücke zu fahren. Hinter ihr befanden sich zwei weitere Fahrzeuge, ein bislang unbekannter, weißer Kleinwagen und ein Mercedes Transporter. Das Einparken wurde vermutlich von dem Fahrer des Kleinwagens zu spät bemerkt, da dieser plötzlich dem parkenden Fahrzeug auswich, berichtete die Magdeburger Polizei.

Der 41-jährige Fahrer des Transporters, der sich hinter dem ausweichenden Kleinwagen befand, wollte ebenfalls einen Zusammenstoß vermeiden und lenkte seinen Mercedes in Richtung Gleisbereich der Straßenbahn. Dabei stieß er mit seinem Transporter gegen den weißen Kleinwagen und kam im Anschluss dann im Gleisbett zum Stehen. Der Fahrer des weißen Kleinwagens entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.