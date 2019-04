Bei einem Unfall kam ein Mann in Magdeburg von der Fahrbahn ab und landete in einer Baumgruppe. Er kam ins Krankenhaus.

Magdeburg (twu/md) l Zu einem Unfall ist es am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 1 in Magdeburg gekommen. Gegen 17.20 Uhr befuhr ein Opel die Berliner Chaussee stadtauswärts. Kurz nach der Kreuzung "Am Hammelberg" kam der Astra nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Baumgruppe.

Glück für den Fahrer, ansonsten wäre das Fahrzeug in einer Gartenlaube gelandet. Der 56-jährige Fahrer wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Er kam ins Krankenhaus.