In Magdeburg geriet eine Radfahrerin in den Gegenverkehr. Symbolfoto: Martin Rieß

Eine 16-jährige Radfahrerin ist in Magdeburg von der Straße abgekommen und in ein Auto gefahren.

Magdeburg (vs) l Bei dem Unfall am Sonntag gegen 17 Uhr ist die 16-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden.

Sie fuhr mit ihrem Fahrrad den Bisamweg in Richtung Sülze in Magdeburg. In einer Kurve kam die junge Fahrradfahrerin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 78-jährigen Magdeburgerin in ihrem VW Golf. Diese hatte noch versucht, nach rechts auszuweichen.

Die 16-jährige Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich dabei am Kopf, sodass sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden musste, teilte die Polizei am Montag mit.