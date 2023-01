Aspen/Magdeburg (us) - Ins neue Jahr ist der Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz mit einem großen Schrecken gestartet, wie er in seinem gemeinsamen Podcast "Senf aus Hollywood" mit Bruder Bill Kaulitz andeutet. Denn offenbar wollten es sich die Zwillinge aus Magdeburg in dem Luxusort der Reichen und Schönen Amerikas zusammen mit Tom Kaulitz' Ehefrau, Model Heidi Klum, so richtig gut gehen lassen. Das ging offenbar aber gehörig schief.

Der Grund: Der Musiker der einst sehr erfolgreichen Band Tokio Hotel wollte sich im Skifahren üben, konnte es aber nicht, wie er in dem Podcast selbst gesteht. Als Ski-Anfänger habe er sich ziemlich unbeholfen auf der Piste angestellt und sei in eine andere Frau geschlittert, die ebenfalls Anfängerin gewesen sei. Schließlich sei ihm aber ein Ski-Lift zum Verhängnis geworden, erzählt er. "Und dann müssen sie den ganzen Ski-Lift anhalten. Das war so unangenehm."

Offenbar amüsierte sich sein Bruder Bill über das Debakel. "Du und Heidi, Ihr standet beide weiter weg und habt so getan, als ob ich nicht zu Euch gehöre", erinnert Kaulitz sich an den Vorfall, über den Bruder Tom offenbar auch Tage später noch herzhaft lachen muss. "Ich hab mich so für Dich geschämt", gibt der Sänger lachend zu, wenngleich er auch Angst um seinen Bruder gehabt habe. Anscheinend grundlos. Tom Kaulitz scheint sich bei dem Unfall nichts getan zu haben.