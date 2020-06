Ein Autodieb hat mit einem gestohlenen Fahrzeug Unfälle in Magdeburg verursacht. Der unbekannte Täter ist weiter flüchtig.

Magdeburg (vs) l Am Mittwoch wurde gegen 4.25 Uhr in Magdeburg-Sudenburg der Diebstahl eines Pkw festgestellt. Wenige Stunden später verunfallte der VW in den Magdeburger Stadtteilen Reform sowie Leipziger Straße. Der Täter konnte bislang flüchten. Zum Zeitpunkt des Diebstahls stand das Fahrzeug ordnungsgemäß gesichert auf dem Grundstück der Halterin. Zur Tatzeit hörte das geschädigte Ehepaar einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster ihrer Wohnung sahen, stellten sie den Diebstahl des Autos fest.

Bei der Flucht fuhr der Täter gegen das Garagentor, wodurch dieses sowie der Pkw beschädigt wurden. Gegen 8.30 Uhr sowie 11.15 Uhr, erhielt die Polizei Meldungen über zwei Unfallfluchten. Im ersten Fall fuhr der zuvor entwendete Volkswagen beim Wenden gegen eine Mülltonne sowie gegen ein Hoftor im Stadtteil Reform. Im zweiten Fall rammte der Fahrer mit dem gestohlenen VW in der Sudenburger Straße einen Sattelzug mit Anhänger.

In beiden Fällen setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer wurde von Zeugen als sehr jung und auffällig klein beschrieben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.