In Magdeburg flüchtete ein Verdächtiger spektakulär vor einer Polizeikontrolle. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa

In Magdeburg ist ein Verdächtiger während der Fahrt aus einem Auto gesprungen. Der Mann sollte von der Polizei kontrolliert werden.

Martin Weigle arbeitet seit 2019 als Volontär bei der Volksstimme. Zuvor war er in den Lokalredaktionen im Harz tätig und hat in Berlin sowie Potsdam bei verschiedenen Medienunternehmen gearbeitet. Martin.Weigle@volksstimme.de ›

Magdeburg l Ein bislang unbekannter Mann ist am Sonntag spektakulär vor der Polizei geflüchtet. Der Mann soll wenige Stunden zuvor mit einem schwarzen BMW in der Magdeburger Willi-Bredel-Straße einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

Eine Streife der Polizei entdeckte gegen 13 Uhr den BMW mit bulgarischen Kennzeichen im Kirschweg und wollte das Fahrzeug und den Fahrer überprüfen. Während des Anhaltevorgangs sprang der Fahrer aus dem noch rollenden Auto und flüchtete zu Fuß in eine nahegelegene Kleingartenanlage.

Unfall bei Kontrolle

Der BMW prallte daraufhin auf zwei geparkte Autos und beschädigte diese. Im BMW waren noch zwei Passagiere, diese blieben unverletzt. Bei einer anschließenden Befragung verweigerten die beiden Deutschen die Ausage. Eine eingeleitete Fahndung nach dem BMW-Fahrer blieb bislang ohne Erfolg.

Eine Kontrolle des BMW ergab, dass das Auto bereits abgemeldet war und die daran angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehören. Wem das Auto derzeit gehört wird zurzeit ermittelt.

Dem unbekannten Fahrer des BMW wird vorgeworfen, am Sonntag gegen 10.20 Uhr in der Willi-Bredel-Straße im Stadtteil Leipziger Straße einen Unfall verursacht zu haben, indem er mit einem ausparkenden Fiat zusammenstieß. Anschließend fuhr der Unfallfahrer mit dem BMW in Richtung Lion-Feuchtwanger-Straße, ohne mit dem anderen Unfallbeteiligten die Formalitäten zu klären.

Verdächtiger Fahrer flüchtig

Der geflüchtete Fahrer des BMW wird wie folgt beschrieben.

männlich

ca. 30 – 35 Jahre alt

etwa 175cm groß

kurze dunkle Haare

dunkle Oberbekleidung

blaue Jeans.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer nimmt die Polizei Magdeburg unter 0391/546-3292 entgegen.