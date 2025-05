Der 27-jährige Magdeburger Jonathan Körntgen hat sich einen bunten Wagen gebaut, um seine Umgebung in Klänge umzuwandeln: Ein Mobiles Musikstudio. Wie er Stadtteile in Musik verwandelt und welche Instrumente er mobil gemacht hat.

Orte in Töne verwandeln

Magdeburg - Wenn er mit seinem Wagen unterwegs ist, fällt er auf. Was einst ein Wagen zum Austragen von Zeitungen war, ist jetzt nämlich der fast tägliche Gefährte von Jonathan Körntgen, besser bekannt als Körniklang. Der 27-Jährige Magdeburger macht Klangwanderungen mit einer Art mobilem Musikstudio durch Magdeburg – demnächst steht eine in Neu-Olvenstedt an.