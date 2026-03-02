Ein fachübergreifendes Medizinerteam des Magdeburger Uniklinikums brachte ein „Christkind“ zur Welt und schenkte einer 35-jährigen Salzwedelerin ein neues Leben. Wie dramatisch die Stunden rund um Heiligabend waren.

Ärzte retten junger Mutter und "Christkind" das Leben – es ging um Leben oder Tod

Magdeburg - Dass die Mutter der gut zwei Monate alten Victoria an diesem Tag einigen der vielen Ärzte die Hände drücken kann – stellvertretend für das gesamte medizinische Team, das ihr und ihrer Tochter um Weihnachten herum das Leben gerettet hat – grenzt an ein Wunder.