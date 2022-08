Unkraut wird zum Ärger im Gleisbett

Das Archivbild zeigt Unkraut an der Endhaltestelle am Neustädter See in Magdeburg und ein beschädigtes Wartehäuschen.

Magdeburg - In der Landeshauptstadt Magdeburg fällt an vielen Stellen, zum Beispiel am Westring, an der Lerchenwuhne Nord oder an der Strecke zu Ikea auf, dass die Strecken und Haltestellen vermüllt sind und zum Teil das Unkraut wuchert, hatte die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz bemerkt und eine Anfrage an die Stadt formuliert, womit das zusammenhängt. In Rücksprache mit den Magdeburger Verkehrsbetrieben informiert die Magdeburger Stadtverwaltung nun, dass die Gleisbetten für die Verkehrsbetriebe zur Herausforderung werden, seit der Stadtrat den Einsatz des Unkraut-Vernichters Glyphosat verboten habe. „Die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses stellt nach Aussage der Geschäftsführung für die MVB eine enorme Herausforderung dar“, berichtet Finanzbeigeordneter Thorsten Kroll.