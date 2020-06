In Magdeburg hat das Unwetter einen Baum zu Fall gebracht. Der begrub ein Auto unter sich. Foto: Thomas Schulz

Auch in Magdeburg waren die Feuerwehren während des Unwetters über Sachsen-Anhalt im Dauereinsatz.

Magdeburg l Kurz nach 17 Uhr am Sonnabend erreichte das Unwetter auch Magdeburg und sorgte für viele Einsätze der Feuerwehren. Keller und Fahrstuhlschächte liefen voll mit Wasser. Straßen wurden überflutet. Straßenbahnen konnten wegen der Wassermassen nicht weiterfahren.

Fahrstuhlschächte im Keller von Mehrfamilienhäusern in der Dr. Grosz-Straße sowie in der Lübecker-Str. wurden überflutet. Knapp drei Meter stand das Wasser in den Schächten. Die Feuerwehr pumpte die Wassermassen ab. Auch Bäume versperrten die Straßen. Im Neuen Sülze Weg wurde ein Auto von Baum begraben. Verletzt wurde während des Unwetters zum Glück bislang niemand.