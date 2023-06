Heftige Schäden in Magdeburg Unwetter Sachsen-Anhalt: Schlammlawine im Harz, Bäume in Magdeburg entwurzelt

Das Unwetter hat in Sachsen-Anhalt und Magdeburg offenbar heftige Schäden angerichtet. Unter anderem kam es zu einer Schlammlawine in Blankenburg im Harz, es wurden Bäume in der Landeshauptstadt entwurzelt.