Unwetter Magdeburg: Vollsperrung wegen umgestürzter Bäume ist aufgehoben

In Magdeburg in der Halberstädter Straße waren wegen des Unwetters in der Nacht Bäume umgestürzt. Es war eine Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen eingerichtet. Diese ist mittlerweile aufgehoben.