In Magdeburg haben Unbekannte mehrere Autos beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg l In der Tessenowstraße in Magdeburg sind am Sonntag, 3. November 2019, zwischen 13 Uhr und 15.50 Uhr mehrere Autos beschädigt worden. Außerdem wurde ein Auto aufgebrochen. Die betroffenen Fahrzeuge befanden sich alle geparkt in der Tessenowstraße und wurden scheinbar wahllos von den bislang unbekannten Tätern beschädigt, teilte die Polizei mit. Die Täter haben demnach mit unbekannten Gegenständen den Lack an den Autos zerkratzt.

Nur ein paar Hundert Meter entfernt wurde gegen 17.30 Uhr außerdem der Einbruch in einen Volkswagen festgestellt. Die unbekannten Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Ein Rucksack und eine Kühlbox wurden entwendet. Die Polizei sicherte Spuren und leitete die entsprechenden Ermittlungsverfahren ein.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder den Taten geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0391/5463292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.