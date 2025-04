Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche Große Pläne für den Osten: Was Magdeburger in ihrem Stadtteil verändern wollen

In Magdeburg hat sich das "Netzwerk Ostelbien" gegründet. Das Team aus Engagierten will mehr Leben in die Nachbarschaft im Osten bringen. Welche Veranstaltungen jetzt schon feststehen.