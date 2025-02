Die Hermann-Beims-Siedlung in Magdeburg wird 100 Jahre alt – und das soll gebührend gewürdigt werden. Für Mai 2025 ist eine große Feier geplant. Welche Ideen es gibt und wer beteiligt ist.

Beimssiedlung in Magdeburg feiert 100-jähriges Bestehen: Was bislang geplant ist

Magdeburg - Die Hermann-Beims-Siedlung in Magdeburg Stadtfeld-West wird in diesem Jahr 100 Jahre alt – ein Jubiläum, das sowohl für Architekturinteressierte als auch für die Anwohner des Stadtteils von Bedeutung ist. Als eines der größten Flächendenkmale Europas aus den 1920er Jahren hat die Siedlung eine bewegte Geschichte hinter sich. Trotz wiederholter Sanierungen in den letzten Jahrzehnten bleibt sie ein prägendes Element von Stadtfeld.

Die Planung der Jubiläumsfeierlichkeiten läuft bereits seit einigen Monaten und war schon öfter Thema bei den Sitzungen der Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit (GWA) Diesdorf/Stadtfeld-West. Nun hat die Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg (Wobau), die seit den 1990er Jahren an der Sanierung des Viertels arbeitet, jüngst genauere Ideen zur Feierlichkeit bekannt gegeben.

100 Jahre Beimssiedlung in Magdeburg: Feier soll Jubiläumsjahr ehren

Demnach ist die erste große Veranstaltung des Jubiläumsjahres für den 10. Mai vorgesehen. Laut Angaben der Wobau sind dafür Stadtteilführungen, Musik, Kunst und kleinere Events geplant, die den Stadtteil und seinen Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellen.

Die Veranstaltungen sollen an dem Samstag starten und das Fest am Sonntag ausklingen. „Für uns wäre es wünschenswert, das Jubiläum nicht nur an einem Tag zu feiern, sondern über das ganze Jahr verteilt verschiedene Aktivitäten im Stadtteil zu ermöglichen“, erklärt Kerstin Willenius von der Wobau. Bevor jedoch nähere Details veröffentlicht werden können, muss vor allem das Sicherheitskonzept noch ausgearbeitet werden.

Doch die Wohnungsbaugesellschaft ist nicht die einzige Institution mit Ideen: Auch das Geschäftsstraßenmanagement in Stadtfeld hat anlässlich des Tages der Städtebauförderung, der ebenfalls auf den 10. Mai fällt, eigene Aktionen geplant. Geschäftsstraßenmanager David Brinkhoff verrät, dass man am „Tag der Städtebauförderung“ ein großes Gemeinschaftsprojekt starten möchte.

Ideen für Feier: Programmpunkte werden derzeit geplant

Eine „Lange Tafel“ entlang der Pappelallee, bei der alle Nachbarn zusammenkommen, könnte das Highlight des Tages werden – ein bisschen wie das White Brücken Dinner an der Hubbrücke.

Die Zusammenarbeit zwischen Wobau und Geschäftsstraßenmanagement soll in den kommenden Monaten weiter ausgebaut und zu einem einheitlichen Konzept verschmolzen werden.

Darüber hinaus gibt es weitere Ideen aus der GWA, um die Veranstaltung noch lebendiger zu gestalten. Ein einheitliches Erkennungsmerkmal für die Akteure, etwa durch T-Shirts oder Schals mit dem Logo „100 Jahre Beimssiedlung“, könnten dabei helfen, die Gemeinschaft sichtbar zu machen und für ein einheitliches Erscheinungsbild zu sorgen.