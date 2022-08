Innenstadt Magdeburg Veranstaltungen und Gastronomie: Wie der Friedensplatz aufgewertet werden soll

Der Friedensplatz in der Magdeburger Innenstadt wird bislang kaum von den Menschen genutzt. Die Stadtverwaltung sieht Nachholbedarf in Sachen Aufenthaltsqualität. So geht es nun weiter.