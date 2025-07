Ein dänisches Paar strandet mit seiner Yacht in der Zollelbe in Magdeburg – dann geht das Boot in Flammen auf. Nun fehlt nicht nur Wasser zur Bergung des Wracks, sondern auch das Paar selbst.

Verbranntes Boot, verschwundene Eigner – Was passiert jetzt mit dem Wrack auf der Elbe in Magdeburg

Eine 9 Meter lange Yacht geriet am 17. Juli zwischen Editha- und Zollbrücke in Magdeburg in Brand. Das Wrack liegt seither im Fluss. Die Bergung gestaltet sich äußerst kompliziert.

Magdeburg - Ein Bootsbrand in der Zollelbe hat am 17. Juli für Aufsehen in Magdeburg gesorgt. Jetzt liegt das verkohlte Wrack noch immer in dem Nebenarm der Elbe – und sorgt weiter für Gesprächsstoff. Denn: Die Bergung der Brand-Yacht gestaltet sich äußerst schwierig, da die Eigentümer der Yacht verschwunden sind und der Fluss für eine Bergung zu wenig Wasser führt.