Vogelkot am Strand und Müll auf der Liegewiese: Die Vorwürfe einer Leserin zum Zustand des Neustädter Sees in Magdeburg wiegen schwer. Bei der Reinigung stößt die Stadt an ihre Grenzen und bittet die Badegäste um Mithilfe.

FKK-Strand am Neustädter See

Herr über den Vogelkot am Neustädter See zu werden, ist gar nicht so leicht: Diesen haufen haben die Mitarbeiter an zwei Tagen aufgesammelt.

Magdeburg. - Der FKK-Badestrand am Neustädter See in Magdeburg ist verschmutzt und voller Vogelkot - das bemängelt eine Volksstimme-Leserin, die regelmäßig als Badegast an dem Strand ist. Die Stadt will dagegen vorgehen, stößt allerdings an ihre Grenzen.