Sperrungen und Umleitungen kommen ab 6. März auf die Autofahrer in Magdeburg zu. Wir zeigen, wo Sie mehr Zeit einplanen müssen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Neue Sperrungen sind für die Landeshauptstadt angekündigt. Dies teilt die Stadtverwaltung Magdeburg mit.

Der Abzweig vom August-Bebel-Damm zum Korbwerder muss bis einschließlich 17. März gesperrt werden, hei´ßt es. Grund dafür seien Bauarbeiten der Magdeburger Verkehrsbetriebe. Der Kfz-Verkehr werde in beiden Richtungen über die Havelstraße umgeleitet.

Auf einem kurzen Abschnitt der Hallischen Straße in Richtung Sudenburg soll vom 6. bis 10. März die Fahrspur nicht zur Verfügung stehen. Der Auto-Verkehr in Höhe Bahnhofstraße werde über das MVB-Geis geleitet, so die Stadtverwaltung weiter. Wegen Arbeiten im Auftrag der Stadtwerke soll außerdem der Anschluss zur Bahnhofstraße im genannten Zeitraum gesperrt.

Der Kreisverkehr Hegelstraße/Planckstraße/Seumestraße soll in der Nacht zum 10. März wegen Gleisbauarbeiten der MVB teilweise gesperrt werden. Örtliche Umleitungen werden ausgeschildert, heißt es.

Vom 6. März bis voraussichtlich 2. Juni soll der Anschluss der Bandwirkerstraße zur Brückstraße gesperrt werden. Dadurch werde die Bandwirkerstraße zur Sackgasse. Grund dafür seien die Bauarbeiten für den Ersatzneubau des Strombrückenzuges. Eine örtliche Umleitung wird ausgeschildert.

Noch bis spätestens 24. März kann die Henning-von-Tresckow-Straße wegen Tiefbauarbeiten der SWM nur in Richtung Gareisstraße befahren werden. Der Kfz-Verkehr wird über Lüneburger Straße und Agnetenstraße umgeleitet.

Am Anschluss vom Westabschnitt der Berliner Chaussee zur Bundesstraße 1 sollen vom 6. März bis voraussichtlich 21. April Verkehrsraumeinschränkungen notwendig werden. Grund seien Leitungsarbeiten im Auftrag der Stadtwerke.

Außerdem kann offenbar vom 6. bis 17. März ein kurzer Abschnitt der Großen Diesdorfer Straße nur in Richtung Stadtzentrum befahren werden, teilt die Stadt mit. Grund hierfür seien Bauarbeiten der MVB zwischen Liebermannstraße und Annastraße. Der Kfz-Verkehr der Gegenrichtung werde über Arndtstraße, Liebknechtstraße und Westring umgeleitet.