In Magdeburg werden ab 11. April mehrere Straßen gesperrt. Der Grund: Vielfältige Bauarbeiten im Stadtverkehr. Wir zeigen, wo sich die Magdeburger Autofahrer in der kommenden Woche einen Plan B überlegen sollten.

Magdeburg (vs) - Pünktlich vor dem Osterwochenende enden zwar am Gründonnerstag die Sperrungen im Kirschweg und in der Peter-Paul-Straße. Und auch die Einbahnstraßenregelungen in der Braunschweiger Straße und im Weizengrund werden am Donnerstag, 6. April, aufgehoben. Doch es gibt auch ein paar Werkmutstropfen für Verkehrsteilnehmer. Denn die Stadt Magdeburg kündigt in einer Mitteilung vielfältige Bauarbeiten und Sperrungen an. Wir zeigen, worauf Autofahrer achten müssen.

Demnach verlängern sich die Bauarbeiten in der Nachtweide verlängern bis zum 28. April. Dort ist seit Anfang März aufgrund mehrerer Schäden an Leitungen der SWM die Fahrtrichtung Ost gesperrt. Auch die Asphaltsanierung in der Zerrennerstraße soll sich bis voraussichtlich 14. April verlängern. Und auch die Einbahnstraßenregelung in der Gröperstraße ist weiterhin notwendig, da die dortigen Arbeiten noch nicht beendet sind.

Ab dem 11. April soll im Rahmen der Umverlegung des Magdeburger Rings die Auffahrt vom Editharing gesperrt. Ebenfalls in Fahrtrichtung Süd soll in Höhe der Albert-Vater-Straße auf einem kurzen Ringabschnitt nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Für den Verkehr der Gegenrichtung werde es zwischen den Anschlussstellen Hauptbahnhof und Albert-Vater-Straße ebenfalls nur eine Fahrspur geben. Die Auffahrt vom City-Tunnel in Richtung Autobahn 2 bleibt offenbar gesperrt.

Vom 11. bis 28. April soll ein kurzer Abschnitt der Straße Alt Westerhüsen voll gesperrt werden. Grund hierfür seien Leitungsarbeiten zwischen Welsleber Straße und Sohlener Straße.

Die Helmholtzstraße sei außerdem vom 11. bis 21. April im Einmündungsbereich zur Erich-Weinert-Straße voll gesperrt, heißt es von Seiten der Stadt. Hier seien Bauarbeiten an einem Abwasseranschluss erforderlich.

Ebenfalls vom 11. bis 21. April werde der Kfz-Verkehr auf einem kurzen Abschnitt der Blankenburger Straße mit einer Baustellenampel geregelt. Grund sind dafür anscheinend Arbeiten für einen Trinkwasseranschluss.