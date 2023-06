Autofahrer in Magdeburg müssen sich ab Sonntag, 4. Juni, wieder auf neue Bauarbeiten, Sperrungen und Verkehrseinschränkungen einstellen. Wir zeigen, wann und wo was geplant ist.

Achtung, Autofahrer in Magdeburg! Neue Bauarbeiten und Sperrungen angekündigt

Neue Sperrungen und Verkehrseinschränkungen sind ab Sonntag, 4. Juni, für den Stadtverkehr in Magdeburg angekündigt. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Es wird wieder gebaut in Magdeburg - nicht ohne Folgen für die Autofahrer in der Landeshauptstadt, wie aus einer Mitteilung der Verwaltung hervorgeht.

Demnach soll es am Sonntag, 4. Juni, auf einem kurzen Abschnitt der Erich-Weinert-Straße zu Fahrbahneinschränkungen kommen. Grund dafür sei die Erneuerung von Induktionsschleifen für die Ampel im Kreuzungsbereich Leipziger Straße.

Der Tunnel unter dem Askanischen Platz werde vom 5. bis 9. Juni wegen Fahrbahnarbeiten voll gesperrt, heiß es. Der Auto-Verkehr werde über die Kreuzung Askanischer Platz umgeleitet.

Ebenfalls vom 5. bis 9. Juni könne von der Bundesstraße B1 nicht in die Straße Hinter den Holzstrecken abgebogen werden. Grund seien Arbeiten im Auftrag der Telekom.

Ein kurzer Abschnitt der Halberstädter Straße kann offenbar vom 5. bis 16. Juni nur stadteinwärts befahren werden, weil vor dem Kreuzungsbereiches Braunlager Straße und Bergstraße Bauarbeiten an der Fahrbahn notwendig sind.

Ebenfalls vom 5. bis 16. Juni soll die Gröperstraße in Richtung Mittagstraße für Autos gesperrt sein. Wegen der dortigen Bauarbeiten der Stadtwerke werde für die Gegenrichtung eine Umleitung über die Lübecker Straße ausgeschildert.

Die Ernst-Lehmann-Straße soll außerdem am 5. Juni für rund sechs Stunden nicht in Richtung Wittenberger Platz befahrbar sein. Hier seien Vorbereitungen für umfangreiche Tiefbauarbeiten erforderlich. Im Anschluss, bis voraussichtlich 13. August, seien umfangreiche Fahrbahneinschränkungen notwendig. Damit der Verkehr in beiden Richtungen fließen könne, seien die dortigen Parktaschen während der Bauarbeiten gesperrt.