In Magdeburg kommt es bereits ab Freitag, 18. August, zu teilweise monatelangen Bauarbeiten und Sperrungen. Wir zeigen, was Sie dazu wissen müssen.

Magdeburg (vs) - Es wird wieder gebaut in Magdeburg. Dies geht auch mit Sperrungen in der Stadt einher, wie die Verwaltung mitteilt.

Demnach soll vom 21. August bis 1. September ein kurzer Abschnitt der Helmstedter Chaussee in Höhe der Hausnummer 45 voll gesperrt werden. Grund dafür seien Anschlussarbeiten für Kommunikationsleitungen zwischen dem Ortseingang und der Einmündung zum Stephan-Schütze-Platz. Eine Umleitung werde über die Bundesstraße B1 und den Weizengrund ausgeschildert.

Ab dem 23. August bis zum 24. November sei außerdem die Harnackstraße zwischen dem Kreisverkehr und der Geißlerstraße in Richtung Hegelstraße gesperrt. Grund seien Bauarbeiten der Stadtwerke. Der Verkehr werde über die Seumestraße und die Sternstraße umgeleitet. Im weiteren Verlauf der Baumaßnahme sollen die Arbeiten und damit auch die Sperrung auf die Gegenrichtung wechseln.

Die Cracauer Brücke am Wasserfall sei außerdem vom 18. August, 10 Uhr, bis spätestens 21. August, 7 Uhr, voll gesperrt. Die Wochenendvollsperrung werde zum Einbau weiterer Bohlen als Belag des Bauwerkes benötigt. Eine Umleitung sei über die Anna-Ebert-Brücke ausgeschildert.

Ein Teil des Großparkplatzes hinter dem Karstadt-Warenhaus soll außerdem vom 25. August bis 28. September nicht nutzbar sein. Grund dafür sind Filmarbeiten, die voraussichtlich rund fünf Wochen in Anspruch nehmen sollen.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Bereits beendet werden konnten offenbar die Sperrungen im Westring, Holzweg und Kroatenweg und in der Wanzleber Chaussee. Auch die Einschränkungen in der Schönebecker Straße konnten aufgehoben werden. Am Freitag, 18. August, soll schließlich auch die Baustellenampel in der Birkenallee abgebaut werden, wie es von Seiten der Stadt heißt..