Auf dem E-Scooter durch Magdeburg: Ein Erfahrungsbericht nachts um halb fünf

Die einen lieben sie, die anderen sehen darin einen Angriff auf das Stadtbild Magdeburgs. Wieder andere schmeißen sie wohlmöglich in die Elbe, die Politik ist sich uneins im Umgang: Gemeint sind die E-Scooter, die neuerdings in der Landeshauptstadt herumstehen. Nach einer Grenz-Erfahrung bin ich mir meiner Meinung zu den Rollern nun sicher. Eine Art Kommentar.

Magdeburg - Der Herbst ist da. Vor gefühlten drei Tagen lagen wir noch bei 30 Grad im Schatten am Barleber See, jetzt ist es in der Nacht eisigkalt. Am Sonntagmorgen musste ich nach einer Party, auf der ich aufgrund von familiären Verpflichtungen am Tag darauf keinen Alkohol trinken konnte, von Ottersleben nach Stadtfeld Ost kommen. Ich kam mir vor, als sei ich der letzte noch lebende Mensch in Magdeburg.