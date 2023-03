Magdeburg (vs) - Das Baugeschehen in Magdeburg bleibt weiterhin dynamisch: Es sind neue Sperrungen für Magdeburgs Straßen angekündigt. Dies teilt die Stadt mit.

So muss ab Donnerstag, 23. März, die Hellestraße bis zum 31. März zwischen der Halberstädter Straße und Leipziger Straße voll gesperrt werden. Die Umleitung führt über die Halberstädter Straße und die Carl-Miller-Straße, heißt es.

Ebenfalls wird am 23. März auf dem Magdeburger Ring in Höhe der Straße Am Fuchsberg in Fahrtrichtung Nord eine Fahrspur wegfallen, so die Stadtverwaltung.

Ab Montag, 27. März, wird die Kreuzung Otto-von-Guericke-Straße und Ernst-Reuter-Allee bis zum 1. April voll gesperrt. Die Umleitung für den Verkehr aus Richtung Nord erfolgt über die Julius-Bremer-Straße, Jakobstraße, den Breiten Weg und die Danzstraße. Für den Verkehr aus Richtung Süd gilt das umgekehrt, heißt es weiter.

Magdeburg: Auch die Albert-Vater-Straße betroffen

Ebenfalls ab dem 27. März wird im Rahmen der Umverlegung des Magdeburger Rings in Fahrtrichtung Nord eine Abfahrtsspur zur Albert-Vater-Straße (Höhe Edithawinkel) bis 11. April wegfallen, teilt die Stadt mit.

Vom 27. März wird der Milchweg im Bereich südlich der Ebendorfer Chaussee bis 28. Mai voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Lerchenwuhne und den Olvenstedter Graseweg, heißt es.

Vom 27. März bis Mitte April wird in der Harsdorfer Straße in Höhe Olvenstedter Platz der Kfz-Verkehr per Lichtsignalanlage geregelt.

Vom 27. bis 31. März wird in der Calenberger Straße in Höhe Am Siel muss der Asphalt saniert werden. Der Kfz-Verkehr wird per Lichtsignalanlage geregelt, teil die Stadt Magdeburg mit.

Im Weizengrund zwischen Reiterweg und Dinkelgrund gibt es ab dem 29. März eine Sperrung der Fahrspur in Richtung Süd. Die Umleitung erfolgt über die Olvenstedter Chaussee und den Olvenstedter Grund. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 6. April, heißt es.

Verlängert werden muss die Vollsperrung der Flechtinger Straße im Bereich südlich der Großen Diesdorfer Straße. Die Umleitung erfolgt bis 6. April entweder über die Walbeckerstraße und die Hötensleber Straße oder aber über die Beimsstraße und die Hohendodeleber Straße, teilt die Stadt in der Pressemeldung mit.

Einige Baustellen früher beendet

Neben den neuen Baumaßnahmen konnten auch einige Baustellen früher beendet werden, so die Stadt Magdeburg.

So ist seit vergangenen Freitag die Sperrung in der Henning-von-Tresckow-Straße aufgehoben. Auch die Vollsperrung im Hektorweg im Bereich des Bahnübergangs wurde früher beendet. Die Kurzzeitmaßnahme auf dem Magdeburger Ring in Höhe Fermersleber Weg in Fahrtrichtung Süd konnte innerhalb eines Tages beendet werden. Die Vollsperrung in der Umfassungsstraße zwischen Mittagstraße und Siedlerweg kann 24. März aufgehoben werden. Und auch die Vollsperrung im Adelheidring zwischen Damaschkeplatz und Großer Diesdorfer Straße wird an diesem Freitag beendet, teilt die Stadt mit.