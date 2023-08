Magdeburg (vs) - Es sind wieder neue Baustellen und Sperrungen für Magdeburg angekündigt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

In der Albert-Vater-Straße seien bis voraussichtlich 6. September Fahrbahneinschränkungen geplant. Hier sei nach einer Havarie die Reparatur eines Leitungsschadens in Höhe der Röntgenstraße erforderlich.

Vom 4. bis voraussichtlich 22. September soll der Westring in Fahrtrichtung Große Diesdorfer Straße ab der Spielhagenstraße gesperrt werden. Grund dafür seien Arbeiten der Stadtwerke. Der Verkehr werde über die Liebknechtstraße und die Arndtstraße umgeleitet.

Vom 4. bis voraussichtlich 22. September werde der Kreuzungsbereich Ernst-Reuter-Allee und Jakobstraße und Johannisbergstraße über eine Baustellenampel geregelt. Hier soll die Ampel modernisiert werden.

Ebenfalls vom 4. bis voraussichtlich 22. September stehe außerdem auf einem kurzen Abschnitt der Straße Alt Salbke nur eine Fahrspur zur Verfügung. Grund seien Arbeiten der Stadtwerke in Höhe des Turmparks. Der Verkehr werde wechselseitig über eine Baustellenampel geregelt, heißt es.

Die Ernst-Lehmann-Straße soll ab 4. September wegen Tiefbauarbeiten nur in Richtung Wittenberger Platz befahren werden können. Der Verkehr in Richtung Pfälzer Platz werde dann bis voraussichtlich 22. Dezember über die Sandtorstraße und die Bundesstraße 1 umgeleitet.

Der Kreisverkehr Wanzleber Chaussee und Thauberg und Osterweddinger Chaussee sei wegen Arbeiten im Auftrag der Landesstraßenbaubehörde vom 4. September bis voraussichtlich 10. November voll gesperrt. Der Verkehr werde weiträumig über den Magdeburger Ring umgeleitet, so die Stadt weiter.

Doch es gibt auch erfreuliche Nachrichten:

In den vergangenen Tagen konnten offenbar einige Bauarbeiten im Stadtgebiet beendet werden. So sei seit Mittwoch, 30. August, die Robert-Koch-Straße wieder in beide Richtungen befahrbar. Auch die Wartungs- und Pflegearbeiten an einer Lärmschutzwand auf dem Magdeburger Ring wurden beendet, heißt es.