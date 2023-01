Magdeburg (vs) - Es gibt wieder Verkehrseinschränkungen in Magdeburg. Dies teilt die Stadt mit.

Doch zunächst die gute Nachricht: Noch in dieser Woche sollen die Einschränkungen auf dem Magdeburger Ring am Ravelin 2 aufgehoben werden. Der Beschleunigungsstreifen der Ringauffahrt von der Liebknechtstraße in Richtung Autobahn 2 könne dann wieder vollständig genutzt werden, so die Stadt Magdeburg.

Allerdings kann auf einem kurzen Abschnitt der Bundesstraße B81 in Fahrtrichtung Halberstadt vom 23. Januar bis voraussichtlich 24. Februar nur ein Fahrstreifen befahren werden, heißt es weiter. Grund seien Sanierungsarbeiten an der Lärmschutzwand in Höhe der Baumschulensiedlung. Die Geschwindigkeit werde in diesem Bereich auf 60 km/h reduziert.