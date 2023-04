Magdeburg (vs) - Zuerst die gute Nachricht: Mehrere Verkehrseinschränkungen der letzten Zeit sind in Magdeburg bereits aufgehoben oder werden es noch bis Freitag, 28. April. Konkret betrifft das die Behinderungen in der Brenneckestraße, an den Bahnübergängen Friedrich-List-Straße und Ottersleber Chaussee, in der Wilhelm-Klees-Straße, in den Straßen In der Nachtweide und An der Steinkuhle. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Doch mit der guten Nachricht ist auch ein Wermutstropfen verbunden: Es sind schon wieder neue Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen angekündigt.

Denn: Ein kurzer Abschnitt der Virchowstraße soll voraussichtlich bis 5. Mai voll gesperrt gesperrt werden. In Höhe des Anschlusses zur Erzbergerstraße sind Arbeiten der SWM nach einer Havarie notwendig.

Außerdem soll es in der Woche vom 1. Mai bis 5. Mai im Zusammenhang mit den Arbeiten an der Neuen Strombrücke zum Umbau der Verkehrsführung auf dem Schleinufer kommen. Der Verkehr im Baustellenbereich unter der Brücke werde anschließend über die Ostseite geleitet und bis voraussichtlich 28. Juli weiterhin mit einer Baustellenampel geregelt.

Noch bis voraussichtlich 14. Juli soll der Milchweg im Bereich südlich der Ebendorfer Chaussee wegen Leitungsarbeiten voll gesperrt sein.