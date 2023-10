Baustellen in Magdeburg: Auf diese Änderungen müssen sich Autofahrer gefasst machen

In Magdeburg stehen erneut Baustellen an.

Magdeburg/vs - Der Burgstaller Weg in Magdeburg ist in Höhe der Abzweige Milchweg und Süplinger Weg bis zum Jahresende voll gesperrt. Hier erfolgen noch immer Leitungsarbeiten der SWM, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Autoverkehr wird über die Lerchenwuhne umgeleitet. Geplant war zunächst, die Arbeiten bis zum 27. Oktober zu beenden.

Ein Teilabschnitt der Pfeifferstraße ist vom 1. November bis voraussichtlich 17. November für den Autoverkehr voll gesperrt. Grund sind Arbeiten im Auftrag der SWM in Höhe der Pfeifferschen Stiftungen. Autofahrer werden über den Schwarzkopfweg, In den Gehren und Witzlebenstraße sowie entgegengesetzt umgeleitet. Die Betriebe und Wohnhäuser an der Pechauer Straße sind erreichbar.

Für die Sanierung der Neuen Strombrücke muss auch am Reformationstag gearbeitet werden. Zwischen 6.00 und 16.00 Uhr werden an der Unterseite des östlichen Brückenendes Gerüstbauarbeiten durchgeführt. Diese sind laut Stadt notwendig, um Folgetermine zu halten. Eine Ruhestörung gegenüber der Wohnbebauung auf dem Kleinen Werder kann nicht ausgeschlossen werden.