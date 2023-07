Bereits ab Freitag soll eine Magdeburger Brücke im Stadtteil Cracau wegen Bauarbeiten voll gesperrt werden. An der Stelle stehen dann vor allem Radfahrer verstärkt im Visier der Polizei. Das hat einen Grund.

Verkehr in Cracau

Vollsperrung am Wochenende: Zwischen Radfahrern und Fußgängern kommt es auf der Cracauer Wasserfallbrücke in Magdeburg immer wieder zu Auseinandersetzungen. Nun will die Polizei verstärkt kontrollieren. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Die Cracauer Wasserfallbrücke in Magdeburg soll am kommenden Wochenende voll gesperrt werden. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Demnach sollen an der Geh- und Radwegbrücke am Cracauer Wehr (Wasserfallbrücke) umfassende Instandsetzungsarbeiten vorgenommen werden. Für den Einbau der Belagsbohlen müsse die Brücke bereits am Freitag, 21. Juli, ab 10 Uhr voll gesperrt werden, heißt es. Spätestens am Montag, 24. Juli, ab 7 Uhr sei die Wasserfallbrücke aber wieder halbseitig mit eingeengter Gehwegbreite befahrbar.

Cracauer Brücke: Magdeburger Polizei kontrolliert

In einem zweiten Bauabschnitt seien die Arbeiten an den Stahlbauteilen, Holz-Hauptträgern und der Beleuchtungsanlage soweit abgeschlossen, dass die Montage der neuen Gehbahnkonstruktion im Überbauabschnitt erfolgen könne. Für den Einbau der drei Meter langen Belagsbohlen über die gesamte Brückenbreite sei eine Sperrung des Bauwerkes am Wochenende auch für Fußgänger notwendig. Die für Radfahrer ausgeschilderte Umleitungsstrecke gelte dann auch für Fußgänger.

Außerdem kündigt die Polizei vermehrte Kontrollen von Radfahrern an der Brücke an. Als Begründung heißt es, in der Vergangenheit sei es aufgrund des unangepassten Verhaltens der Radler zu mehreren Vorfällen und Beinahe-Unfällen mit Fußgängern gekommen.