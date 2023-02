Magdeburg (us) - Es gibt eine neue Straßensperrung in Magdeburg. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Demnach soll der Straßenbahnübergang im Merkurweg wegen Gleisbauarbeiten vom 27. Februar bis voraussichtlich 10. März voll gesperrt werden. Der Verkehr werde über den Hektorweg umgeleitet, heißt es von Seiten der Stadt.

Außerdem sei noch bis voraussichtlich 31. Juli ist die Vollsperrung in der Einsteinstraße notwendig. Grund dafür seien Kranarbeiten zur Sanierung eines Mehrfamilienhauses. Der Kfz-Verkehr werde weiterhin über den Hasselbachplatz umgeleitet.

Doch es gibt offenbar auch positive Nachrichten. So konnten anscheinend die Sperrungen in der Helmstedter Straße und Lutherstraße sowie die Einschränkungen in der Genthiner Straße und an einigen Brücken auf dem Magdeburger Ring aufgehoben werden. Außerdem endeten am Freitag, dem 24. Februar, die Straßenbauarbeiten in der Haeckelstraße.