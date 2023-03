Magdeburg (vs) - Für Magdeburg sind neue Sperrungen geplant. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Demnach würden Arbeiten aufgrund einer Havarie an einer Trinkwasserleitung der SWM in der Nachtweide voraussichtlich erst am 31. März enden. Bis dahin könne von der Kastanienstraße weiterhin nicht in die Nachtweide abgebogen werden.

Ein kurzer Abschnitt der Gröperstraße könne zwar vom 20. März bis 10. April nach Aufhebung der Vollsperrung nun in Richtung Mittagstraße befahren werden. Wegen laufender Bauarbeiten der SWM werde aber für die Gegenrichtung eine Umleitung über die Lübecker Straße ausgeschildert.

Vom 20. bis 24. März sei außerdem ein kurzer Abschnitt der Umfassungsstraße voll gesperrt. Grund dafür sind offenbar Asphaltarbeiten zwischen Mittagstraße und Siedlerweg.

Ebenfalls vom 20. bis 24. März könne die Olvenstedter Straße im Einmündungsbereich Goethestraße und Freiligrathstraße nicht stadtauswärts befahren werden. Hier sind Gleisbauarbeiten der MVB geplant.

Vom 20. März bis voraussichtlich 3. Juni werde ein kurzer Abschnitt der Hans-Löscher-Straße voll gesperrt. Grund dafür sind offenbar Arbeiten an einer Fernwärmeleitung der SWM zwischen Westring und Annastraße.

Vom 20. März bis voraussichtlich Juli des kommenden Jahres ist die Haeckelstraße zwischen Breiter Weg und Heydeckstraße voll gesperrt. Grund dafür seien umfangreiche Bauarbeiten an einem Gebäude, heißt es.

Auf zwei kurzen Abschnitten vom Magdeburger Ring soll an zwei Tagen der kommenden Woche jeweils von 9 bis 14 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen, so die Stadtverwaltung. Am 21. März ist in Fahrtrichtung Halberstadt in Höhe der Abfahrt Fermersleber Weg die rechte Spur zeitweise gesperrt. Am 23. März soll in Fahrtrichtung Stendal in Höhe der Anschlussstelle Am Fuchsberg der rechte Fahrstreifen von zeitweisen Sperrungen betroffen sein.