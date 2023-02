Am Montag und Dienstag soll es zu Verkehrseinschränkungen am Magdeburger Ring kommen. Wir zeigen, was darüber bekannt ist.

Arbeiten am Magdeburger Ring: Sperrungen am Montag und Dienstag erwartet

Am Montag und Dienstag, 27. und 28. Februar, soll es zu Sperrungen und Verkehrseinschränkungen am Ring in Magdeburg kommen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Am Magdeburger Ring soll es am Montag, 27. Februar, und Dienstag, 28. Februar, in beiden Fahrtrichtungen zur zeitweisen Sperrung der rechten Spuren kommen. Dies teilt die Stadt Magdeburg mit.

Hintergrund sei, dass in dem genannten Zeitraum Arbeiten an den Lärmschutzwänden auf dem Ring in Höhe der Anschlussstelle Pfahlberg und in Höhe der Cochstedter Straße geplant seien. Die Arbeiten an beiden Lärmschutzwänden erfolgen laut Stadt jeweils zwischen 8.30 und 13.30 Uhr.

Mit kurzzeitigen Einschränkungen für den Kfz-Verkehr müsse gerechnet werden, heißt es.