Verkehr in Magdeburg: Warum die Querungshilfe in der Beimsstraße später kommt

In der Beimsstraße in Magdeburg-Stadtfeld soll eine Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer installiert werden. Der Zeitplan hierfür hat sich nun aber geändert.

Magdeburg - Die Beimsstraße in Magdeburg-Stadtfeld soll eine Querungshilfe bekommen, und zwar in Höhe der sogenannten „Pappelallee“, dem Geh- und Radweg, der quer durch die Beimssiedlung führt. Das hatte der Stadtrat in seiner Sitzung im März 2022 beschlossen.