Die Albert-Vater- und Walther-Rathenau-Straße gehören als Teil der B 1 zu den am stärksten frequentierten Straßen in Magdeburg. Zu Stoßzeiten oder im Fall von Sperrungen auf der A 2 staut sich Blech an Blech. Ein Student hat im Stadtrat angeregt, neben Teilen der Pfälzer Straße auch eine Passage der Walther-Rathenau-Straße zur autofreien Zone zu machen. Archivfoto: Uli Lücke