Verkehr Sperrung angekündigt in Magdeburg: MVB-Buslinie fährt ein Jahr lang nur verkürzt

Eine Sperrung in Magdeburg ist in Magdeburg angekündigt worden. Wegen Kanalbauarbeiten soll eine Buslinie ein Jahr lang nur verkürzt fahren. Hier erfahren Sie alles, was Sie dazu wissen müssen.