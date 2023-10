In Magdeburg sind mehrere, zum Teil wochenlange Sperrungen und Bauarbeiten angekündigt worden. Wir zeigen, worauf sich Autofahrer nun vor allem am Magdeburger Ring und der Osterweddinger Chaussee einstellen müssen.

Vorsicht am Magdeburger Ring! Neue Bauarbeiten und Sperrungen angekündigt

Verkehr während Bauarbeiten: Teile des Magdeburger Rings/B81 und der Osterweddinger Chaussee werden ab Montag zum Teil für mehrere Wochen gesperrt. Wir zeigen, was auf die Autofahrer nun zukommt. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu neuen Bauarbeiten und Sperrungen soll es ab Montag, 9. Oktober, in Magdeburg kommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Demnach soll insbesondere der Magdeburger Ring/B81 an der Abfahrt Sudenburg/Uni-Klinikum von den Verkehrseinschränkungen betroffen sein. Dort werde am Montag, 9. Oktober, wegen Umbauarbeiten auf dem Fermersleber Weg die Abfahrt zwischen 8 und 15 Uhr gesperrt, so die Stadt weiter. Die Umleitung des Verkehrs erfolge über die Ringabfahrt Cityring Süd/Zentrum.

Sperrungen und Bauarbeiten behindern Autofahrer in Magdeburg teils wochenlang

Außerdem werde die Osterweddinger Chaussee zwischen Halberstädter Chaussee und Auffahrt auf die B81 Osterweddinger Chaussee ab Montag in Fahrtrichtung Nord gesperrt. Von der Sperrung betroffen sei damit auch die Abfahrt der B81 aus Richtung Norden kommend auf die Osterweddinger Chaussee und die dortige Auffahrt auf die B81 in Richtung Süden. Die Baumaßnahme in diesem Bereich werde voraussichtlich bis zum 25. Oktober dauern, heißt es.

Die Umleitung erfolge dafür über die Ringabfahrt an der Brenneckestraße und die Halberstädter Chaussee sowie anschließend entweder über den Diesdorfer Graseweg, die Niendorfer Straße oder aber die Königstraße und die Wanzleber Chaussee und umgekehrt.