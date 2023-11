Wegen eines aktuellen Unfalls am Askanischen Platz in Magdeburg fahren die Linien 4 und 6 der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) am Dienstagmorgen anders. Ein Schienenersatzverkehr wird außerdem geprüft.

Unfall am Askanischen Platz in Magdeburg: MVB-Linien 4 und 6 fahren anders

Nach einem Unfall am Askanischen Platz in Magdeburg fahren die Verkehrsbetriebe (MVB) auf den Linien 4 und 6 nun anders. Symbolbild:

Magdeburg/VS - Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen am Askanischen Platz in Magdeburg gekommen. Dies geht aus einer Meldung der Verkehrsbetriebe (MVB) hervor.

Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass ein Auto und eine Straßenbahn in der Walther-Rathenau-Straße miteinander kollidiert sein sollen. Alle Unfallbeteiligten seien aber unverletzt geblieben.

Demnach sollen die Linien 4 und 6 von der Verkehrsstörung am Askanischen Platz betroffen sein. "Wir pendeln zwischen Cracau und Herrenkrug sowie von Listemannstraße bis Alte Neustadt", heißt es von Seiten der MVB in den Sozialen Medien. Das Nahverkehrsunternehmen bitte die Fahrgäste um Geduld in der Angelegenheit.

Ein Schienenersatzverkehr werde derzeit geprüft.