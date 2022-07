Das Spiel des FCM gegen Eintracht Frankfurt könnte am Montagabend in Magdeburg zu einem Verkehrschaos führen. Doch die Polizei hat bereits Pläne für eine alternative Verkehrsführung.

Magdeburg (vs) - Am Montag werden von der Polizei zahlreiche Fußballfans in Magdeburg erwartet. Beim DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und der Eintracht Frankfurt können daher ab den frühen Abend- bis Nachtstunden Verkehrsbehinderungen in Magdeburg auftreten. Insbesondere die Innenstadt und das ostelbische Gebiet werden davon betroffen sein, heißt es von Seiten der Polizei.

Die Verkehrsführung wird in Magdeburg geändert, um ein Chaos bei der Abreise von FCM- und Eintracht Frankfurt-Fußbalfans. Grafik: Polizei

Verkehrsteilnehmer der Landeshauptstadt müssen mit Staus und kurzzeitigen Straßensperrungen rechnen. Um eine zügige Abreise der Fans gewährleisten zu können, werden nach Spielende die Bereiche Gübser Weg, Friedrich-Ebert-Straße sowie Georg-Heidler-Straße zeitweise zweispurig.

Die neue temporäre Verkehrsführung wird von der Polizei betreut und soll zukünftig bei Heimspielbegegnungen des FCM im Rahmen der Abreise verwendet werden.